Curitiba, 14 de dezembro de 2022 – Serviço de táxi no centro de Curitiba. (Roberto Diziura/AEN)

A Fomento Paraná acatou uma solicitação do Sindicado dos Taxistas do Estado do Paraná e decidiu em reunião, nesta terça-feira (14), que vai prorrogar por mais de 30 dias uma campanha de descontos para renegociação de contratos e recuperação de créditos, que se encerraria neste dia 15 de fevereiro.

A prorrogação é exclusiva para a linha Banco do Empreendedor Taxistas e tem por objetivo dar mais um prazo para possibilitar aos profissionais que estão com parcelas em atraso ou inadimplentes que possam renegociar os contratos e ficar com as contas em dia.

A linha Banco do Empreendedor Taxistas, que está inativa desde 2017, conta ainda com mais de 150 contratos em atraso, que são passíveis de enquadramento na campanha de descontos para renegociação com os benefícios oferecidos.

A principal condição para renegociar é ter, no mínimo, uma parcela do contrato quitada. Os descontos oferecidos podem chegar a 100% dos juros e encargos moratórios. Dependendo da análise de cada caso, os clientes poderão estender o período de pagamento para até 36 meses.

A renegociação pode ser feita por meio da rede de agentes de crédito, que estão disponíveis em Salas do Empreendedor e Agências do Trabalhador, nas prefeituras, e também correspondentes da Fomento Paraná. A relação dos locais está no portal da instituição (AQUI).

O atendimento também pode ser feito diretamente pela Fomento Paraná no telefone (41) 3235-7700 ou, ainda, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (41) 99938-9215. Para mais informações acesse este LINK.