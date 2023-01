A Petrobras informou que o navio plataforma Guanabara, instalado no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, alcançou sua capacidade máxima de produção, com a marca de 180 mil barris de petróleo por dia (bpd), cerca de oito meses depois de a unidade entrar em operação. O Guanabara é do tipo FPSO (sistema flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo) e atingiu esse resultado com quatro poços produtores e três injetores de gás.

Segundo comunicado da estatal ao mercado, é a primeira plataforma de uma série de quatro unidades definitivas programadas para Mero, cada qual com capacidade de produzir até 180 mil bpd de petróleo.

O desempenho se deve à alta produtividade por poço, à aceleração da curva de aprendizado e à utilização de tecnologias de última geração no campo – como a chamada configuração em loop para os poços injetores de água e gás e a separação de dióxido de carbono (CO2) por membranas.

“O resultado evidencia um ramp up (evolução) da produção em ritmo consistente, indicando elevada produtividade do campo e uma estratégia de desenvolvimento acertada, dentro dos mais rigorosos padrões de segurança operacional”, afirmou o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Fernando Borges.

Além da FPSO Guanabara, o campo de Mero abriga o FPSO Pioneiro de Libra, que opera o Sistema de Produção Antecipada (SPA 2), produzindo atualmente 50 mil bpd.

O SPA 2 é dedicado à avaliação do comportamento da produção do campo. Com as duas unidades em operação, o campo de Mero produz atualmente cerca de 230 mil bpd.