Divulgação



Focada na expansão nacional, a rede curitibana Sirène Fish & Chips, maior franquia do segmento na América Latina, abriu oito novas unidades e aumentou em 255% seu faturamento em 2022, fechando o ano com resultado superior a R$ 14 milhões. Atualmente, já são 15 lojas abertas e 13 em processo de inauguração espalhadas por oito estados brasileiros.

“2022 foi um ano de reconhecimento. Trabalhamos para posicionar nossas lojas em locais estratégicos e de grande movimentação de pessoas, como o Beco do Batman, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba. Agora, o foco é consolidar a marca nacionalmente”, afirma Raphael Umbelino, um dos quatro sócios da marca. “A boa performance é fruto de um processo de amadurecimento, no qual entendemos como melhorar os processos e ampliar o volume de vendas”, destaca.

A inspiração do Sirène está no Delirium Café, uma das cervejarias mais tradicionais de Bruxelas, na Bélgica, que oferece o combo peixe e batata em seu cardápio. No entanto, o fish & chips, destaque do cardápio da casa, remete aos pubs ingleses, para onde aponta a origem deste prato. “Quando as pessoas conhecem as lojas e a comida em si, a fim de atestar a qualidade do nosso produto, fica mais simples atrair o público e até mesmo vender franquias”, pondera Umbelino.

Apenas no ano passado, a rede comercializou mais de 23 toneladas de peixe e 31 toneladas de batata. Além disso, foram 141 mil drinks e 576 mil copos de chope, totalizando uma média de 253,4 litros da bebida. A estimativa é que tenham passado mais de 375 mil clientes pelas lojas durante todo o ano. Para 2023, a expectativa é atingir 50 franquias vendidas e duplicar os números do ano anterior.

O investimento para abrir uma franquia da marca é de R$ 260 mil, incluindo os custos da taxa de franquia (com suporte operacional, comercial e de gestão e treinamentos). O faturamento anual médio das lojas está em R$ 1,6 milhão por ano. Já o tempo de retorno médio costuma ser entre 18 e 24 meses.

Para mais informações sobre o Sirène Fish & Chips, acesse o perfil oficial da rede no Instagram (@sirenebrazil).