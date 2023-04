Na esteira de turbulências no sistema bancário, ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7 buscaram reiterar a “resiliência” do setor, mas também reforçaram disposição em atuar para garantir a estabilidade financeira. O compromisso consta em comunicado conjunto divulgado após reunião em Washington D.C.

Na nota, o grupo avalia que os eventos ilustram as incertezas relativas à economia global e mostram a importância de se manter “vigilante”. Reformas implementadas após a crise de 2008 e a rápida resposta de reguladores fortaleceram o cenário de bancos, de acordo com as autoridades.