Os ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G7 reiteraram “forte compromisso” com a restauração da estabilidade de preços, em um cenário de inflação ainda elevada, conforme comunicado divulgado após reunião no âmbito das Reuniões de Primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington D.C.

O grupo acrescenta que o crescimento econômico global continua “mais resiliente que o esperado”, apesar da persistência da guerra na Ucrânia. As autoridades também reforçam apoio ao regime de sanções contra a Rússia pela invasão do país vizinho.

“Nós estamos trabalhando vigorosamente para prevenir e responder à evasão e ao contorno das sanções e de outras medidas econômicas em várias fóruns, tanto coletivamente quanto nacionalmente”, destaca.