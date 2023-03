Movimento no Smart City Expo, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Prefeito Rafael Greca entrega o cheque de 330 mil Reais do Nota Curitibana ao ganhador José Jacob Salomão e entidades beneficiadas. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Viajar e guardar um pouco de dinheiro para a aposentadoria. Estes são os planos de José Jacob Salomão, 73 anos, o feliz ganhador do prêmio de R$ 330 mil do programa Nota Curitibana.

Nesta sexta-feira, o prefeito Rafael Greca entregou o prêmio a Salomão, na Smart Plaza Vale do Pinhão, durante a quarta edição do Smart City Expo Curitiba 2023, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

“Estamos aqui para entregar o prêmio de 330 mil reais que foi sorteado em homenagem aos 330 anos da nossa Curitiba. O nome do ganhador é José Jacob Salomão. Vejam só, ele tem no nome a proteção de José e a sabedoria de Jacob e Salomão, só podia ter sorte na vida mesmo. Aqui está o cheque para o senhor guardar de lembrança”, disse Greca.



Boa notícia

José Salomão é o dono do bilhete 2.117.738, sorteado na 53ª edição do Nota Curitibana, na quinta-feira (22/3).

“Eu estava dirigindo quando recebi uma ligação do secretário Cristiano (Hotz), que me pediu para estacionar porque queria me dar a notícia que havia ganhado R$ 330 mil no Nota Curitibana. Foi uma alegria muito grande”, disse o microempresário do bairro Portão.

Ele contou que é a primeira vez que ganha um prêmio de grande valor.

“Já havia ganho prêmios de pequeno valor, mas assim foi a primeira vez. Não tem coisa melhor. Pretendo usar o dinheiro para fazer umas viagens e guardar um pouco para a aposentadoria”, garantiu.



Duas instituições premiadas

Além de José Salomão, o Nota Curitibana também premiou duas instituições com prêmio de R$ 25 mil cada uma: o Asilo São Vicente de Paula e Associação Paranaense da Criança com Neoplasia (APACN).

“Vamos usar este dinheiro para fazer melhorias na nossa sede e melhorar o atendimento para as nossas assistidas”, disse o diretor do Asilo São Vicente de Paula, padre José Aparecido Pinto.

O asilo existe há 96 anos, abriga 150 internas e é mantido por convênios com a Fundação de Ação Social (FAS), o Governo do Estado e por doações.



Sirley de Nez, presidente da Associação Paranaense da Criança com Neoplasia (APACN), disse que o dinheiro do Nota Curitibana vem em boa hora.

“Precisamos muito desse tipo de apoio para poder assistir adequadamente as 50 crianças que estão sob os nossos cuidados, familiares e doadores de medula óssea”, disse Sirley.

O Nota Curitibana premia duas entidades para cada sorteado. Trata-se de um prêmio adicional. Sorteados e entidades não dividem os valores.

Se algum ganhador nos prêmios principais não tiver feito a indicação de uma entidade, o sistema automaticamente recuperará a indicação feita pelo próximo premiado.

Como participar

Para participar dos sorteios do programa e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.



Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.



Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Mais de R$ 13 milhões em prêmios

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 13,46 milhões em prêmios. São 192.198 participantes cadastrados e 595 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

