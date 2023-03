Fernando Frazão/ Agência Brasil

Em março, a cobrança de tributos federais sobre os combustíveis retornou, ocasionando uma alta na gasolina de cerca de 9,04% em comparação a fevereiro, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Para que o preço do combustível não pese tanto no bolso dos motoristas, a Zapay, fintech de tecnologia e pagamento de débitos veiculares, traz dicas de como economizar gasolina no dia a dia. Confira quais são:

1 Mantenha o veículo em boas condições

Você sabia que um veículo mal conservado pode consumir até 50% mais combustível do que um veículo com manutenção em dia? Por isso, é importante verificar regularmente o nível do óleo, a pressão dos pneus, os freios e os níveis do fluido da transmissão. Também é fundamental manter o motor bem lubrificado e substituir os filtros de ar e combustível regularmente.

2 Evite dirigir com o ar-condicionado ligado

Ligar o ar condicionado ao dirigir pode aumentar o consumo de combustível em até 10%. Se possível, opte por dirigir com as janelas abertas e só use o ar condicionado quando necessário.

3 Mantenha uma velocidade constante

Dirigir de forma irregular, com acelerações e frenagens bruscas, pode aumentar o consumo de gasolina em até 33%. Por isso, mantenha uma velocidade constante e evite acelerar rapidamente. Dessa forma, estará ajudando a poupar combustível.

4 Desligue o motor se precisar parar por mais de alguns minutos

Desligar o motor sempre que precisar parar por alguns minutos ajuda a economizar combustível e ainda reduz emissões de gases poluentes. Além disso, também pode ajudar a prolongar a vida útil do motor e melhorar a eficiência do sistema de arrefecimento. Porém, é importante levar em conta fatores como o clima e a segurança antes de decidir desligar – ou não.

5 Escolha uma rota que tenha menos trânsito e semáforos

Uma rota com menos trânsito e semáforos pode ser uma boa opção para chegar ao destino mais rápido e com menos estresse. Além do mais, essa prática ajuda na economia do combustível e reduz a emissão de gases poluentes. Mas é fundamental considerar a hora do dia e o dia da semana, pois algumas ruas podem ter tráfego intenso em horários específicos.

6 Use a tecnologia a seu favor

Algumas tecnologias, como sistemas de gerenciamento de motor eletrônico, transmissões automáticas eficientes, sistemas de injeção de combustível, tecnologia híbrida e veículos elétricos, trabalham juntas para aumentar a eficiência do combustível e reduzir o consumo de gasolina.

7 Evite transportar objetos pesados nos veículos

O excesso de peso no veículo exige um esforço maior do motor, que precisa trabalhar mais, gerando um gasto maior de combustível. Vale fazer uma limpa no carro, evitando transportar itens desnecessários e mantendo o veículo o mais leve possível.

8 Encher o tanque ou abastecer aos poucos?

Não há uma resposta correta para esta pergunta, cada um tem a sua preferência. Há quem argumente que é melhor encher o tanque completamente para maximizar o uso do espaço disponível no tanque e evitar a entrada de ar, o que pode afetar a qualidade da gasolina. Por outro lado, outros dizem que abastecer aos poucos é melhor, pois evita a formação de bolhas de ar no combustível, o que pode afetar a eficiência do motor. No geral, a melhor opção pode depender das condições específicas do veículo e da qualidade da gasolina disponível.