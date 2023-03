Os gastos das famílias com Educação passaram de uma elevação de 0,36% em janeiro para 6,28% em fevereiro, o equivalente a uma contribuição de 0,35 ponto porcentual para a taxa de 0,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço reflete os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo.

Os cursos regulares subiram 7,58%, puxados por aumentos no ensino médio (10,28%), ensino fundamental (10,06%), pré-escola (9,58%) e creche (7,20%).

O subitem ensino fundamental teve o maior impacto individual no IPCA do mês, uma contribuição de 0,15 ponto porcentual.

Houve altas relevantes também no ensino superior (5,22%), cursos técnicos (4,11%) e pós-graduação (3,44%).

Nesta sexta-feira, o IBGE informou que a inflação geral medida pelo IPCA fechou fevereiro com alta de 0,84%, ante um avanço de 0,53% registrado em janeiro. A alta de fevereiro de 2023 foi a menor taxa para o mês desde 2020, quando subiu 0,25%. No mês de fevereiro de 2022, o IPCA tinha sido de 1,01%.