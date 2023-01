Divulgação/Assessoria de Imprensa

A GEMÜ Válvulas e Sistemas de Medição e Controle recebeu o reconhecimento internacional com o Prêmio Global Market Leader 2023 como líder mundial no segmento “Válvulas e componentes de automação: tecnologia de válvula, processos e controle para aplicações estéreis” pelo 7º ano consecutivo. A empresa tem fábrica em São José dos Pinhais (PR), com cerca de 130 funcionários.

A equipe brasileira realiza projetos sob medida para plantas industriais que necessitam desse tipo de válvula, próprias para laboratórios especializados em vacinas, remédios, insumos biotecnológicos, entre outros. Depois, a empresa importa as peças de alta tecnologia da Alemanha. A montagem é realizada com alta precisão no Brasil, o que garante ainda o know-how de profissionais treinados e de prontidão para manutenções e ajustes.

A revista alemã “WirtschaftsWoche” elabora o índice de Líderes Mundiais de Mercado de acordo com critérios objetivos e processos de seleção transparentes, conta com o apoio da Universidade de St. Gallen e cooperação da Academia de Líderes Mundiais de Mercado alemã (Akademie Deutscher Weltmarktführer ADWM). São nomeados anualmente 500 líderes mundiais de cada setor numa edição especial da publicação.

Os cientistas designam como “Líderes mundiais de mercado” as empresas que estão posicionadas em primeiro ou segundo lugar no segmento relevante de mercado, representadas em pelo menos três continentes com suas próprias companhias de produtos e/ou de vendas, que apresentam um faturamento anual de, no mínimo, 50 milhões de euros, e comprovem uma cota de exportação de 50% de seu rendimento.

A GEMÜ tem, em todo o mundo, além da sede em Ingelfingen-Criesbach (no estado federal de Baden-Württemberg), 27 filiais e seis locais de produção (além do Brasil, possui unidades na Alemanha, Suíça, China, França e EUA). No Brasil, tem fábrica desde 1981 e mantém a liderança de mercado no suprimento de equipamentos para aplicações estéreis (nas áreas farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia).

O Grupo GEMÜ desenvolve válvulas, sistemas de medição e controle para líquidos, vapores e gases. No caso das soluções para aplicações estéreis, a empresa é líder mundial de mercado. Em 2021, o grupo registrou um faturamento acima de 450 milhões de euros.