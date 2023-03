A General Motors iniciou um programa de demissão voluntária (PDV) nos Estados Unidos, o mais recente de uma série de cortes na indústria automobilística à medida que as montadoras saem de um período de lucratividade robusta e se preparam para uma desaceleração econômica. A GM disse na quinta-feira, 9, que a medida abarca todos os funcionários de escritórios dos EUA com pelo menos cinco anos na empresa em 30 de junho, o que representa a maioria de seus cerca de 58 mil funcionários assalariados no país.

A companhia oferece pagamentos fixos e outras compensações aos funcionários qualificados no programa.

A GM, que emprega cerca de 81 mil trabalhadores assalariados em todo o mundo, não especificou quantos funcionários são elegíveis ou quantos espera aceitar a oferta.

O PDV faz parte do esforço de cortar US$ 2 bilhões em custos até o fim de 2024 e a montadora espera realizar de 30% a 50% das economias pretendidas em 2023.

“Os funcionários são fortemente encorajados a considerar o programa”, informou a GM. “Ao reduzir permanentemente os custos, podemos melhorar a lucratividade dos veículos e permanecer ágeis em um mercado cada vez mais competitivo”, disse a montadora. Fonte: Dow Jones Newswires.