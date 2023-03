Franklin de Freitas – “Telhado com placas fotovoltaicas em prédio de Curitiba: economia limpa”

Após bater recorde de geração em 2022, a energia solar ganhou um incentivo para atrair mais consumidores em 2023. Decreto publicado ontem no Diário Oficial da União incluiu as placas fotovoltaicas no programa de isenção fiscal para semicondutores.



Criado em 2007, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) zera quatro tributos – Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS e Cofins – sobre a produção de chips e de semicondutores. Neste ano, o governo abrirá mão de arrecadar R$ 600 milhões.