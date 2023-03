A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) elegeu Giancarlo Greco, presidente da bandeira de cartões Elo, para presidir a entidade no biênio 2023-2025. Ele sucederá a Rogério Panca, diretor de Cartões e Pagamentos Digitais do Santander Brasil, que segue no conselho da associação.

Greco tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança do setor financeiro, e já passou por empresas como Citibank, Deutsche Bank, American Express e Accenture.

A assembleia da Abecs, realizada ontem, também elegeu o novo conselho da entidade, com Greco na presidência. Os vices são Carla Nesi (Banco do Brasil), Cassio Schmitt (Getnet), Edson Moreto (Bradesco) e Rubens Fogli (Itaú Unibanco).

Também estão no conselho, além de Panca, Carlos Alberto Carneiro Moreira Jr (BRB Cartões), Carolina Lamiaux (Amex), Eduardo Falk Antonio (Caixa), Estanislau Bassols (Cielo), Marcelo Tangioni (Mastercard), Nuno Lopes (Visa), Pedro Coutinho (Safrapay), Raul Moreira (Original) e Rodrigo Bizzotto (Rede).