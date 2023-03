Divulgação City Center

A norte-americana Reebok, uma das marcas mais tradicionais de artigos esportivos do mundo, abre seu primeiro ponto de venda físico no Brasil, em formato Outlet, localizado no City Center Outlet Premium – Grupo Tacla, em Campo Largo (RMC).

A primeira loja em território brasileiro conta com uma área de mais de 500m² e um sortimento de produtos que vai do lifestyle – com modelos clássicos das linhas Club C e Classic Leather, famosas na década de 90/2000 – ao training, running e basquete, com os calçados icônicos de atletas e ex-atletas como Allen Iverson.

Além disso, a loja traz uma grande variedade em confecção para diversas modalidades esportivas e muitas novidades e lançamentos em todas as suas categorias com collabs exclusivas.

Para celebrar sua inauguração será realizada nesta quinta-feira (02) um treino de crosstraining no local em parceria com o box Brolex, que contará com a presença de influenciadores como Jessica Liu (@ajessicaliu) e Marina Luzzi (@marinaluzzi_), além de outras personalidades da região.

Loja Reebok Campo Largo

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.

BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 10h às 22h