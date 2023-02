Franklin de Freitas

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumiram lados opostos quando o assunto é a manutenção da desoneração de tributos federais sobre gasolina e etanol. A cobrança de PIS e Cofins sobre os combustíveis voltará a valer a partir desta quarta-feira (1).

Antes da desoneração, as alíquotas eram de até R$ 0,69 por litro da gasolina e de R$ 0,24 por litro de etanol. A título de exemplo, o litro de gasolina passaria de R$ 5,40 (um preço médio encontrado no Paraná) para R$ 6,09, apenas com a volta do imposto.

De um lado, Gleisi manifestou publicamente apoio à manutenção do benefício. “Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobras. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado, com pessoas comprometidas com a reconstrução da empresa e de seu papel para o país”, disse Gleisi, em seu perfil no Twitter. “Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha”.

Do outro lado, o Ministério da Fazenda resiste a prorrogar a medida para evitar a ampliação do rombo fiscal. A retomada dos tributos a partir de 1º de março garantiria um incremento de R$ 28,9 bilhões na arrecadação federal. No início do ano, Haddad havia dito que o prazo de 60 dias da prorrogação da desoneração sobre gasolina e etanol buscava criar tempo para que o Jean-Paul Prates assumisse o comando da Petrobras e encontrasse uma solução.

Dentro do governo, há o temor da ala política em relação ao impacto da retomada da cobrança dos impostos, que causaria desgaste sobre a imagem do presidente – além de uma inflação geral de preços ao consumidor por causa do aumento na gasolina. No momento, há duas opções mais prováveis dentro da avaliação do governo. Uma delas seria elevar os tributos de forma gradual, em vez de aplicar diretamente o aumento do R$ 0,69 por litro de gasolina. Outra opção seria negociar para prorrogar a desoneração por mais dois meses.

Uma reunião entre o presidente e ministros deve ocorrer nesta segunda-feira (27) para discutir uma saída para o impasse.

A desoneração completa de PIS e Cofins sobre os combustíveis foi adotada em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de conter a escalada de preços nas bombas em ano eleitoral. A ideia era que os impostos voltassem a ser cobrados em 2023. Em 1º de janeiro, contudo, Lula assinou uma medida provisória para prorrogar a desoneração por mais dois meses.