A Gol registrou lucro líquido de R$ 619,5 milhões no primeiro trimestre de 2023, queda de 76,2% ante os R$ 2,607 bilhões de um ano antes, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira, 26. No critério recorrente, a companhia aérea reverteu prejuízo de R$ 690 milhões no primeiro trimestre de 2022 e passou a reportar lucro líquido de R$ 136,4 milhões nos três primeiros meses de 2023.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente do trimestre alcançou R$ 1,238 bilhão, ante os R$ 542,2 milhões no mesmo período de 2022, representando uma alta de 113,9%. Com isso, a margem Ebitda recorrente foi de 25,2% de janeiro a março, ante margem de 18% na mesma base de comparação.

A receita operacional líquida da companhia alcançou R$ 4,920 bilhões no primeiro trimestre, alta de 52,8% sobre o mesmo período de 2022.

O diretor-presidente da Gol, Celso Ferrer, definiu o início de ano da empresa como “forte”. “Durante o trimestre nós entregamos mais um aumento sequencial do nosso desempenho operacional. Continuamos a aumentar nossa oferta e, com nossa atuação disciplinada, reduzir ainda mais nossos custos e aumentar os patamares de produtividade”, disse ele, no release de resultados.