O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, irá anunciar a expansão do uso de energia eólicas offshore, de forma a expandir as vagas de emprego pelo país e investir em energia limpa nos Estados Unidos.

As medidas incluem a promoção de energia eólica offshore no Golfo do México, a expansão da parceria de Implementação Eólica Offshore com mais Estados americanos e a aceleração da eólica flutuante offshore em mais de 70% até 2035.