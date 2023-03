O governo do Estado de São Paulo e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informaram no período da manhã que está mantido o leilão do trecho Norte do Rodoanel para às 14 horas desta terça-feira, 14. O presidente do Tribunal de Justiça (TJSP), desembargador Ricardo Anafe, suspendeu os efeitos de liminar, concedida no fim da tarde de segunda-feira, 13, e que impedia o certame.

Com isso, a licitação ocorrerá conforme o programado.

O projeto prevê a concessão dos serviços públicos de operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário por 31 anos.

O trecho tem 44 quilômetros de extensão e compreende os municípios de São Paulo, Guarulhos e Arujá.