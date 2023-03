O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta quinta-feira, 2, que o governo federal entregará neste ano mais de 15 mil unidades do Minha Casa Minha Vida (MCMV). A previsão foi dada durante cerimônia de entrega de 600 unidades habitacionais em Bertioga (SP), agenda que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ao retomar a marca do MCMV, o governo iniciou uma série de inaugurações que pretende fazer pelo País. O plano é de retomar a construção de mais de 37 mil unidades paralisadas neste ano, e outras 32 mil a partir de 2024, estimativa reforçada por Jader Filho nesta quinta.

Existem cerca de 186 mil unidades habitacionais não concluídas no Faixa 1 do MCMV. Desse total, uma parcela de 83 mil empreendimentos estão com as obras paralisadas.

“Não haverá obra paralisada”, disse o ministro das Cidades.

O governo garantiu para o MCMV orçamento que gira em torno de R$ 10 bilhões neste ano.

O número foi destacado por Alckmin durante a cerimônia. Segundo o vice-presidente, o orçamento destinado à habitação foi o que mais cresceu no quadro para 2023.

“O ministro Jader falou que serão duas milhões de moradias contratadas, cada moradia é um emprego direto na construção, e três empregos indiretos. Dois milhões na construção e três milhões na cadeia produtiva. Construção civil é o que mais gera emprego, e casa a quem precisa”, disse Alckmin, que, quando era governador de São Paulo, teve participação na contratação das unidades que foram entregues nesta quinta em Bertioga.

O vice ainda destacou a volta do Faixa 1 no MCMV, que atende a faixa da população mais pobre. “Voltou a Faixa 1, que tinha sido suprimida no governo anterior. Gente rica, o governo não precisa se preocupar, compra casa própria. Precisamos viabilizar a casa a quem ganha menos”, disse Alckmin.

Jader Filho afirmou também que a parceria entre o MCMV e o Casa Paulista, programa habitacional do Estado de São Paulo, vai continuar – e pediu que o recado fosse entregue ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Parceria entre MCMV e Casa Paulista vai continuar, já está contemplado. Diga ao governador Tarcísio que faremos muitas parcerias juntos para que mais casas sejam entregues no Estado”, afirmou o ministro.