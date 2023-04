O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o governo avalia um programa para renovar a frota de veículos, tirando de circulação os mais velhos e mais poluentes, numa ação a favor do meio ambiente.

Ele não detalhou como será o programa, mas afirmou que a ideia é indenizar os donos de veículos antigos. O dinheiro não sairia do governo, mas de um fundo alimentado por petroleiras.

“Tratei com o vice da possibilidade de estabelecer um programa que usa um fundo das petroleiras. Queremos dedicar esse fundo à transição ecológica, por meio da renovação de frota de carros muitos velhos que precisam ser retirados de circulação, mediante indenização, para que a frota seja renovada em proveito do meio ambiente”, disse o ministro da Fazenda, após se encontrar com o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin.