O salário mínimo em 2024 será de R$ 1.389 e, por enquanto, não terá aumento acima da inflação. O reajuste consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024, enviado nea sexta-feira ao Congresso Nacional.



O reajuste segue a projeção de 5,16% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para este ano. A estimativa também consta do PLDO.



O projeto também apresentou previsões de R$ 1.435 para o salário mínimo em 2025 e de R$ 1.481 para 2026. As projeções são preliminares e serão revistas no PLDO dos próximos anos.