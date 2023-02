O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo quer aproveitar as emendas às propostas de reforma tributária que já estão no Congresso. O governo já vem sinalizando que a reforma proposta será composta por um meio termo entre a PEC 45, que tramita na Câmara, e a 110, que está no Senado.

“Interessa ao presidente Lula reduzir os impostos para os mais pobres e simplificar os impostos para quem gera empregos no País. É um tema prioritário do governo, que será comandado pelo ministro Fernando Haddad, que vai encaminhar até abril também o novo marco fiscal”, disse ele, após reunião do Conselho Político de Coalizão, com a participação de Lula e de líderes partidários.

Padilha ainda saudou a iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de constituir uma grupo de trabalho sobre reforma tributária.