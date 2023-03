Inflação na região foi impulsionada pela alta da energia elétrica (Franklin de Freitas)

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) registrou uma das maiores inflações do país no mês de março, junto da região da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É o que revela o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Conforme o levantamento do IBGE, ao longo do terceiro mês de 2023 os preços dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta média de 0,69% em todo o país, mas em Curitiba e Porto Alegre esse avanço foi bem mais expressivo, de 1,13%, quase o dobro da média nacional.



Entre todos os grupos pesquisados, a alta mais expressiva na região de Curitiba foi no grupo Habitação, com alta de 2,48%, com especial destaque para a alta da energia elétrica que, por conta do reajuste nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) – que foram reincluídas na base de cálculo do ICMS -, tiveram uma elevação de 10,42%.



Já a alta no grupo de transportes (1,66%) foi puxada por um aumento médio de 4,18% no custo do transporte público em ônibus urbano, com reajuste de 9,09% nas passagens na Capital a partir de 1º de março. Além disso, também houve alta mais expressiva nos gastos com peças e cessórios para automóveis (2,41%) e com o seguro voluntário de veículo (3,03%).



Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 11 de fevereiro a 15 de março de 2023 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 13 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023 (base). O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e também funciona como um indicador prévio da inflação.

No ano, inflação avança menos em Curitiba que no resto do país

Analisando-se a inflação acumulada no primeiro trimestre de 2023, a boa notícia para os curitibanos é que a inflação na RMC avançou menos do que no restante do país. No Brasil, o IPCA-15 entre janeiro e março fechou com alta de 2,01%. Em Curitiba, essa variação foi de 1,89%. Belo Horizonte (2,38%), Belém (2,23%), Salvador (2,18%) e São Paulo (2,14%) registram as maiores inflações do país no primeiro trimestre do ano.



Mais uma vez, entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, todos registram alta em 2023, com as variações mais expressivas no ano afetando os gastos com Educação (+5,44%), Comunicação (+3,58%), Habitação (+3,53%), Saúde e Cuidados Pessoais (+3,42%) e Despesas Pessoais (+2,13%).

Entre os diversos subitens pesquisados, as altas mais expressivas envolvem alimentos, como a cenoura (+52,7%), a manga (+35,91%), o repolho (+22,58%), a laranja-pera (+22,34%), a melancia (+19,88%) e a maçã (+19,80%).