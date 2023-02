Foto: Luan Fayad – Konrahd Fotos

Completando 12 anos de atuação, a Magav, conhecida pela consultoria de segurança patrimonial e organizacional utilizando técnicas israelenses, com atuação em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, passa a se chamar Grupo Magav. Com ampliação das frentes e cidades de trabalho, a empresa aproveitou para inaugurar seu novo escritório sede na capital paranaense, no último dia 31 de janeiro.

“Visamos nos tornar referência em soluções de proteção para toda a sociedade, para isso, estamos abrindo frente em outros segmentos além dos já atendidos. Seguimos focados e nossos atuais clientes vão ganhar muito com isso, pois vamos trazer novidades para a evolução da segurança estratégica deles e das novas áreas, como exemplo, a segurança para instituições de ensino que cada vez mais carecem de uma visão profissional, atualizada e com foco em prevenção. Além de outros segmentos como cibersegurança, hotéis, hospitais e eventos, que já atuávamos sob demanda e agora têm um setor para cada. Também percebemos uma carência em um segmento pouco explorado que é a gestão de propriedades, muitos de nossos clientes sofrem para encontrar o que chamo de resolvedores de problemas, que também é uma característica nossa”, aplica Átila Cordova, CEO da Magav.

A gestão de propriedades, novo segmento de atuação, se relaciona com os mais diversos temas do patrimônio dos clientes, como a gestão de manutenção, com fornecedores previamente selecionados e treinados para atender ao público de alto padrão. “Considerando o fator segurança como uma das maiores preocupações, entendemos que a base da pirâmide, depois das questões fisiológicas, é a segurança, seja do nosso bem mais valioso, a vida, seja da nossa propriedade e, por isso, criamos uma área focada em gestão estratégica de propriedades, atendendo residências, chácaras, casas de praia e também com uma assessoria para incorporadoras e construtoras”, apresenta.

A ampliação iniciou com a chegada de novos integrantes no time e também com a identificação de áreas carentes de uma visão estratégica de segurança: “Frequentemente surgiam demandas de clientes, como, por exemplo, tivemos alguns casos de moradores de condomínios atendidos por nós que nos contrataram para elevar o nível de segurança de suas fazendas, empresas e indústrias. Outro exemplo que gosto de citar é do primeiro cliente de assessoria em segurança da Magav em Curitiba, que foi uma clínica de oftalmologia, ou seja, já estávamos atendendo outros segmentos, apenas organizamos e desenhamos uma nova estrutura para aumentar a qualidade dos serviços prestados. A maturidade atingida com esses anos de experiência e a multidisciplinaridade do time MAGAV além da metodologia adaptativa criada por nós, merece ser difundida. Esse foi o nosso entendimento”.

Ampliação da equipe

Entre as novidades, o início da operação em São Paulo com um Diretor regional, o Sérgio Iavelberg, a parceria com a Vanusa Vieira na Diretoria de gestão de propriedades, o aumento do time de projetos com profissionais novos, o início de diversas parcerias com empresas de tecnologia que trouxeram soluções em qualidade do serviço prestado, como a Brasiliano Interisk, Ztrax, entre outras, e investimento no time de back office e marketing.

Outro ponto importante para esse ano foi a vinda de Fernando Brafmann – CPP para o time Magav, ele assume como Diretor trazendo seus 30 anos de experiência em segurança além de suas cerificações.

Importante citar também a capacitação contínua do board como a pós-graduação em gestão de projetos do Diretor Alan Barg, cursos de capacitação em cibersegurança e riscos da informação do Diretor David Tabatschnic e também a formação em Gestão e Análise estratégica de riscos em conformidade com a I S O 31000 do Leonardo Vissoky, Diretor regional no Rio Grande do Sul.