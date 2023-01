Divulgação Assessoria de Imprensa

Dar o primeiro passo na carreira nem sempre é tarefa fácil. Mas, e se fosse possível trilhar esta jornada de forma afirmativa para construção de conhecimentos e treinamento de habilidades com a ajuda de mentores? Pois é isso e muito mais que o Geração B — programa de estágio do Grupo Boticário propõe. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (16/01).

O Geração B traz diversos diferenciais quando comparado aos programas de estágio convencionais, sendo planejado para atender os candidatos não somente sob o aspecto profissional e sim considerando suas necessidades básicas, psicológicas e de autorrealização no trabalho. Para tanto, os candidatos selecionados receberão bolsa no valor de R$ 2.068,00 (30 horas mensais), bolsa 13º, vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou, caso seja a vaga de trabalho híbrido, tem a opção de realizar a refeição no local; além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida, horário flexível e auxílio home office, suporte financeiro que colabora com o custeio dos gastos desse modelo de trabalho.

Outro ponto de destaque do Geração B é seu compromisso em alavancar a diversidade e inclusão, integrando o compromisso do Grupo Boticário de construir Uma Beleza de Futuro. Mais de 75% das vagas são destinadas a pessoas pretas, pardos, LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência. Além disso, como grande parte das vagas são para trabalho híbrido ou remoto, universitários de todo o país poderão se inscrever. E, como uma forma de colaborar para a inclusão, fluência em inglês não é requisito.

“No Grupo Boticário vamos além, não pretendemos apenas beneficiar as pessoas aprovadas, mas possibilitar o aprendizado de todos os inscritos durante toda a jornada do processo. Dizemos que a nossa missão é conhecer o jeito de ser e de fazer do candidato como uma afirmação da aprendizagem. Por isso, buscamos pessoas que acreditam no crescimento coletivo de forma sustentável e que é possível transformar o mundo por meio da beleza”, afirma Débora Freitas, Gerente de Employer Branding e Programa do Grupo Boticário.

Para que essa trilha de aprendizado seja possível, os candidatos são alocados a partir de suas aptidões. A ideia é que possam alcançar o desenvolvimento profissional com satisfação e alcançarem a autorrealização. “Um dos maiores diferenciais é a cultura da empresa. Todos os dias, vivencio a essência do Grupo no cotidiano do trabalho, de forma orgânica e emocionante. Aqui todos acreditam no nosso propósito de ser o melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo e fazemos o possível (e às vezes até o impossível) para alcançarmos isso! Além disso, entendo que o GB é pioneiro no protagonismo concedido para os estagiários, com autonomia para tomada de decisões e, ainda assim, com toda uma rede de apoio, fato que nutre nossas relações. Nunca me esqueço que na minha primeira semana, meu gestor pediu para que eu fizesse uma entrega de um projeto e me disse que sabia que eu era capaz”, conta Guilherme Costa, estagiário de Diversidade Inclusão e Equidade do Grupo Boticário.

Programa Geração B — Grupo Boticário

Período: de 16/01 a 29/01

Previsão de início do estágio: abril de 2023