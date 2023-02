O grupo Habitação subiu 0,33% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro, ante 0,20% na leitura de dezembro de 2022, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A conta de luz subiu 0,19%, praticamente o mesmo aumento de dezembro de 2022, quando avançou 0,20%.

O destaque de alta no grupo Habitação foi a taxa de água e esgoto, com avanço de 1,44%.

Segundo o IBGE, o movimento foi puxado por conta dos reajustes ocorridos em três áreas: Belo Horizonte (12,73%), com reajuste de 14,62%, a partir de 1º de janeiro; Brasília (8,29%), com reajuste de 9,51%, vigente desde 1º de janeiro; e Campo Grande (5,56%), com reajuste de 6,89%, em vigor desde 3 de janeiro.

“Vale ressaltar, ainda, o aumento do gás encanado (4,10%), consequência das altas de 7,92% no Rio de Janeiro, onde as tarifas foram reajustadas em 9,00% no dia 1º de janeiro, e de 3,00% em São Paulo, onde houve aumento de 10,90% a partir de 10 de dezembro e, posteriormente, redução de 0,71% a partir de 1º de janeiro. Já os preços do gás de botijão caíram 1,19%”, diz a nota divulgada pelo IBGE.