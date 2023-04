Reprodução/Portal Boticário

O Grupo Boticário abre inscrições para a 4ª edição do Programa Empreendedoras da Beleza, que oferece gratuitamente cursos para a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social na área da beleza e empreendedorismo, gerando oportunidade de uma nova fonte de renda, a partir da qualificação profissional. Com 50 mil vagas, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Link, até o dia 25 de junho.

O Empreendedoras da Beleza, que já profissionalizou mais de 11 mil mulheres em todo o Brasil, oferecerá neste novo ciclo cursos de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e técnico optativo. As interessadas terão ainda como opção a profissionalização em Unhas (“Unhas incríveis”), Make (“Maquiadora de sucesso”), Alongamento Unhas (“B-A-BÁ do alongamento”), Vendas (“Vendedora de milhões”) e Desenvolvimento Pessoal (“Eu no comando!”).

Criado com a missão de fomentar a conquista da independência financeira e uma melhora na qualidade de vida das mulheres em situação de vulnerabilidade social, negras e/ou trans, o Empreendedoras da Beleza é um dos principais programas profissionalizantes gratuitos do país.

Na 3ª edição, foi realizada uma pesquisa para conhecimento do perfil das participantes, demonstrando um aumento de 21% no número de inscritos em comparação à 2ª edição. Mais de 13 mil das alunas tinham renda abaixo de R$ 1.650,00 e houve um aumento de 112% no número de pessoas trans inscritas. Além disso, mais de 18 mil das mulheres inscritas se autodeclararam pretas e/ou pardas, o que representa aumento de 13% com relação ao ciclo anterior e 64% das participantes relataram aumento de renda a partir da conclusão do curso. Todos esses dados reforçam a importância e a necessidade de ações consistentes que gerem impacto verdadeiramente positivo na sociedade. Desenvolver tais projetos que proporcionem oportunidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal deve ser norteador das empresas.

“Aqui no Grupo Boticário somos profundamente comprometidos com a transformação social positiva por meio da beleza, por isso, assumimos ambiciosos compromissos socioambientais para mover todo nosso ecossistema neste mesmo propósito. O Empreendedoras da Beleza é catalisador nesta jornada, permitindo uma capacitação de alto nível com certificação. Inclusive nos impulsionando a alcançarmos juntos o nosso compromisso #2, de impactar positivamente a vida de 1 milhão de brasileiros envolvidos no nosso ecossistema de beleza, contribuindo, assim, para a redução da desigualdade social. Além disso, o crescimento da participação das mulheres na área da beleza traz inúmeros benefícios para o mercado, como o aumento de empregos, novas soluções e muito mais. Para esse novo ciclo, seguimos na busca em ampliar cada vez mais a representatividade”, conta Luis Meyer, Diretor de ESG do Grupo Boticário.

Vult e Empreendedoras da Beleza: formação de alto nível

Entre as novidades desta edição está a parceria com a marca Vult, que também faz parte do Grupo Boticário, e promoverá o curso de alongamento de unhas, além de colaborar com conteúdos, como dicas e tendências, no curso de Make.

O curso chamado de B-A- BÁ do alongamento, tem o objetivo de potencializar as carreiras das nails designers, através de uma formação de alto nível com uma das maiores referências em nails do Brasil, a Negra Ba.

Já o de make, chamado de “Maquiadoras de Sucesso”, oferecerá às alunas que finalizarem o curso, pílulas com as mais recentes técnicas e tendências de maquiagem, possibilitando mais aprimoramento dessas profissionais. Esse conteúdo será produzido pela Simone Barcelos, especialista em desenvolvimento de treinamento de beleza e fundadora da Escola Madre, parceira do Programa.

Sobre Grupo Boticário

Um dos maiores grupos de beleza do mundo, o Grupo Boticário é uma empresa brasileira presente em 50 países. É dono das marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice?; BeautyBox, Vult, O.u.i, Dr. JONES, Truss e do marketplace Beleza na Web, além de atuar com produtos licenciados como Australian Gold e sua divisão para o mercado B2B, chamada MultiB. Essa interação entre diferentes marcas, ativos, plataformas, rede de franqueados, representantes, distribuidores, varejistas, sellers e fornecedores formam o melhor e maior ecossistema de beleza para o mundo que oferece ainda soluções digitais de gestão de negócio para o varejo brasileiro por meio das suas marcas Mooz, Casa Magalhães e GAVB. São 14 mil colaboradores diretos, com mais de 4 mil pontos de venda em 1.780 cidades brasileiras.

Pautada por uma atuação responsável com o planeta, a sociedade e os consumidores, a empresa tem o ESG embutido em seu modelo de negócios. Até 2030, o grupo prevê ampliar o impacto positivo para a sociedade por meio da gestão de resíduos com a plataforma “Uma Beleza de Futuro”, que reúne compromissos ambiciosos voltados para as dimensões humanas, ambientais e nossos processos produtivos.

A história do Grupo Boticário começou em 1977 em uma pequena farmácia de manipulação no Paraná e hoje agrega laboratório, fábrica, inovação, tecnologia, logística, marketing e varejo, em um ecossistema de 64 mil pontos de venda no varejo, parceiros e fornecedores. A empresa atua ainda nas frentes ambientais, sociais e culturais e conta também com atuação da Fundação Grupo Boticário e Instituto Grupo Boticário.