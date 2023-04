Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 1,18% em março para uma alta de 1,04% em abril, uma contribuição positiva de 0,14 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa do IPCA-15 foi de 0,57% em abril.

A maior pressão partiu do aumento de 1,86% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 5,60% no preço dos medicamentos, a partir de 31 de março. O item deu uma contribuição de 0,06 ponto porcentual para o IPCA-15.

Os itens de higiene pessoal desaceleraram o ritmo de aumentos de 2,36% em março para 0,35% em abril, influenciados pela queda de 1,99% nos perfumes neste mês.

O plano de saúde aumentou 1,20% em abril, ainda incorporando as frações mensais dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023.