O grupo Saúde e Cuidados Pessoais registrou o maior impacto de alta na variação agregada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) em janeiro. Ao subir 1,10%, os preços desse grupo contribuíram com 0,14 ponto porcentual (p.p.) da alta de 0,55% do IPCA-15 de janeiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A inflação desses itens acelerou em janeiro. Na leitura anterior do IPCA-15, em dezembro, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais tinha avançado 0,40%.

Os principais responsáveis pela aceleração foram os preços dos itens de higiene pessoal, com alta média de 1,88% no IPCA-15 de janeiro, que haviam subido 0,04% em dezembro.

“Destacam-se as altas de perfume (4,24%) e produtos para pele (3,85%). Além disso, os planos de saúde (1,21%) repetiram a variação do mês anterior, refletindo a incorporação da fração mensal dos reajustes dos planos novos e antigos para o ciclo de 2022 a 2023”, diz a nota divulgada pelo IBGE.

Alimentação e Bebidas tem segundo maior impacto

O grupo que teve o segundo maior impacto positivo foi Alimentação e Bebidas, contribuindo com 0,12 p.p. da variação agregada, por causa da alta de 0,55%, com alta de 0,61% na alimentação no domicílio.

Segundo o IBGE, os itens de maior impacto na inflação de alimentos foram batata-inglesa (15,99%), tomate (5,96%), arroz (3,36%) e frutas (1,74%).

Na contramão, a inflação só não foi maior porque caíram os preços da cebola (-15,21%) e do leite longa vida (-2,04%).

Comunicação tem terceira maior influência

O terceiro maior impacto veio do grupo Comunicação, contribuindo positivamente com 0,11 p.p., diante da alta de 2,36% no IPCA-15 de janeiro. A inflação desses itens acelerou, pois a alta tinha sido de 0,18% em dezembro.

Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado pelas altas de TV por assinatura (11,78%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (3,24%), acesso à internet (2,11%) e aparelho telefônico (1,78%).