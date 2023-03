Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma elevação de 0,55% em janeiro para 0,37% em fevereiro, o equivalente a uma contribuição de 0,07 ponto porcentual para a taxa de 0,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A gasolina subiu 1,16%, único combustível com alta em fevereiro, com uma contribuição de 0,05 ponto porcentual.

Houve reduções no etanol (-1,03%), gás veicular (-2,41%) e óleo diesel (-3,25%).

As passagens aéreas recuaram 9,38%.

Na direção oposta, as tarifas de ônibus urbano subiram 0,47%, devido a reajustes no Rio de Janeiro, Vitória e São Luís.

As tarifas de táxi aumentaram 0,86%, após reajustes no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador.

O trem subiu 11,81%, refletindo reajuste na região metropolitana Rio de Janeiro.

O pedágio aumentou 0,83%, em consequência de reajustes em praças de pedágio em Porto Alegre e Vitória.