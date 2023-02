O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta segunda-feira, 27, ao deixar o Ministério da Fazenda, que esteve reunido com o ministro Fernando Haddad para tratar das Medidas Provisórias do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e dos combustíveis.

“A questão dos combustíveis está praticamente encaminhada. Entendo que será uma reoneração progressiva”, disse.

O detalhamento e as novas alíquotas da gasolina e do etanol, afirmou Guimarães, serão anunciadas por Haddad.

“O importante é a Fazenda não perder arrecadação”, declarou.