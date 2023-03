O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou na manhã desta terça-feira, 14, de uma reunião com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para apresentação do novo arcabouço fiscal. Ele deixou o local sem falar com a imprensa.

Participaram também do encontro o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Haddad participa neste momento de uma reunião ministerial convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Pela agenda, o encontro deve encerrar às 12 horas.

O ministro já anunciou que a ideia é apresentar a nova âncora fiscal à equipe econômica para, depois, levar à aprovação de Lula. Na semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, conheceu o teor do arcabouço.

Haddad já anunciou que o plano é de que a proposta se torne pública antes da viagem de Lula à China, agendada para o dia 24 de março. O ministro fará parte da comitiva do presidente.