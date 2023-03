O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou há pouco à Residência Oficial da Câmara para apresentar aos líderes partidários o novo arcabouço fiscal. A reunião foi convocada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O compromisso, marcado inicialmente para às 17 horas, foi atrasado. Antes, Haddad estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Alvorada, para fechar o formato final da proposta que substituirá o atual teto de gastos.

Participaram da reunião no Alvorada a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), os secretários da Fazenda Gabriel Galípolo (executivo), Rogério Ceron (Tesouro Nacional) e Guilherme Mello (Política Econômica) e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE). A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, participa de forma remota.

Amanhã, às 9 horas, Haddad se reúne com os líderes do Senado e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).