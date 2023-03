O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou a sede da Pasta para se reunir com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A reunião ocorrerá na residência oficial da Presidência do Senado e Haddad apresentará o arcabouço fiscal ao chefe do Executivo.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ministro da Fazenda declarou mais cedo que o anúncio do projeto de lei complementar para o público ocorrerá ainda nesta semana, mas o envio ao Congresso pode levar mais tempo, já que o limite seria o envio da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024 – até 15 de abril.

“O presidente Lula orientou que, antes do anúncio oficial, fossem feitas algumas conversas importantes com os presidentes das duas casas, os líderes do governo e alguns economistas que não fossem do mercado, para evitar algum tipo de contágio, informação privilegiada, essas coisas que temos que resguardar”, afirmou. “Vamos agendar essas reuniões, que devem acontecer entre hoje e amanhã”, completou nesta manhã.

Somente nesta segunda Haddad já se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) e com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).