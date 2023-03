O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 15, que está acompanhando com sua equipe a crise no banco suíço Credit Suisse. Questionado por jornalistas se ele havia entrado em contato com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para falar sobre o assunto, ele sinalizou positivamente.

O fato de que o principal acionista do Credit Suisse, o Saudi National Bank, descartou dar mais assistência financeira ao banco suíço detonou nesta quarta-feira nova onda global de aversão ao risco.

Na segunda-feira, 13, Haddad disse que acompanhava os desdobramentos do fechamento do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, os maiores bancos americanos a quebrarem desde a crise de 2008.

O ministro relatou ter entrado em contato com Campos Neto no fim de semana para debater o tema.