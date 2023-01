O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está se encaminhado para Brasília, mas ainda tinha agenda indefinida para o dia às 7h46 desta segunda-feira (9), informou a assessoria de imprensa da pasta.

Na agenda econômica, havia a expectativa de uma coletiva de imprensa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta segunda-feira para tratar do reajuste do salário mínimo para R$ 1.320, da qual Haddad tem a possibilidade de participar. O reajuste é promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas há dúvida sobre a disponibilidade de recursos para o aumento do piso salarial do País.

Não havia horário oficial para o evento, mas, após a destruição da sede dos Três Poderes por grupos radicais que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, a coletiva também está indefinida.