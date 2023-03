O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na tarde desta segunda-feira, 20, que cumpriu a agenda de apresentação do arcabouço fiscal para os líderes da Câmara e do Senado, além dos presidentes das duas casas. Segundo ele, a ideia é se reunir ainda hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar o que ouviu dos parlamentares.

“Cumprindo o cronograma, falei com os líderes da Câmara e do Senado, além dos presidentes das duas casas. Expusemos as linhas gerais do arcabouço que será anunciado pelo presidente da República. Acho que a recepção dos líderes e dos presidentes foi muito boa. Assim como foi dos ministros da sexta-feira. Estamos confiantes de que nós estamos na fase final”, declarou.

Segundo Haddad, o governo ainda decidirá se o anúncio do arcabouço fiscal será feito simultaneamente ao de um novo regramento sobre parcerias público privadas (PPPs).

“Na verdade, tem uma decisão que precisa ser tomada se o arcabouço regulatório sobre investimentos, sobre PPPs, se lança junto ou não do arcabouço fiscal. É uma coisa importante para alavancar investimentos. E tem uma conta sobre vinculações constitucionais que estamos fazendo para ter segurança sobre os parâmetros. São detalhes pontuais que estou esperando os cálculos”, disse.