O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará da reunião ministerial que será liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta segunda-feira, 10, “por ocasião dos 100 primeiros dias de governo”. A reunião será às 10 horas (de Brasília) no Palácio do Planalto.

O segundo compromisso de Haddad nesta segunda seria o anúncio de um novo marco legal para Parcerias Público-Privadas (PPP), mas o evento foi cancelado e agora só ocorrerá depois da viagem à China, que começa na terça e terá Haddad na comitiva presidencial.

O cancelamento e o adiamento foram informados pela assessoria da Fazenda.

Na agenda desta segunda, o ministro ainda recebe para reuniões separadas o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, às 15 horas; o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, às 16 horas; a procuradora-geral da Fazenda Nacional (PGFN), Anelize Almeida, às 17 horas; e a ministra do Esporte, Ana Moser, às 18 horas.