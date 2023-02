O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz pronunciamento nesta segunda-feira, às 10 horas, na reunião do Diretório Nacional do PT. O encontro, que ocorre na sede do PT Nacional em Brasília, integra a programação das comemorações de 43 anos do partido.

Em seguida, às 11 horas, Haddad participa de cerimônia de assinatura dos decretos de Recriação do Programa Pró-Catador e do Programa Recicla+, no Palácio do Planalto.

Às 14 horas, na sede do ministério da Fazenda, Haddad recebe o deputado Yury do Paredão (PL-CE). Às 15 horas, ele recebe a ministra do Turismo, Daniela Carneiro; e às 16 horas, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Em seguida, às 17 horas, Haddad recebe o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

O último compromisso da agenda desta segunda é participação no ato de aniversário do PT, às 19 horas, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também estará presente.