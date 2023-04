Foto: Ministério da Fazenda/Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou nesta terça-feira (4 de abril) ter conversado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a possibilidade de operações feitas no débito com utilização do PIX terem a possibilidade de parcelamento do pagamento.

O encontro entre dois dos principais nomes da política econômica e monetária brasileira na atualidade ocorreu ontem, no Ministério da Fazenda. Além do sistema instantâneo de pagamentos, outros assuntos também estiveram na pauta.

Para Haddad, o parcelamento de compras no PIX ajudaria a melhorar as condições de crédito no país.

“Falava ontem com Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo PIX que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário, você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no país”, afirmou Haddad durante evento promovido por um banco nesta terça.

Em dois anos de existência, o PIX já passou por algumas inovações, como o PIX Saque (que permite o saque em dinheiro em estabelecimentos comerciais) e o PIX Troco (que também permite o saque, mas associado a uma compra ou à prestação de um serviço).

A possibilidade de pagamentos parcelados, por sua vez, está na agenda de inovação do Banco Central, mas não há previsão de quando a novidade deve ser implementada.