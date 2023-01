O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai anunciar as primeiras medidas econômicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 12, às 14h30, no Palácio do Planalto. Na sequência, às 16h, o ministro dará entrevista coletiva à imprensa no Ministério da Fazenda.

Na parte da manhã, Haddad se reúne com a presidente indicada ao Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e com o diretor de Contadoria e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, de 9h às 10h, no Ministério da Fazenda.

Depois, de 11h às 12h, a reunião é com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Planalto. Por fim, após apresentar as medidas, Haddad comparece à cerimônia de posse da nova presidente da Caixa, Rita Serrano, às 18h, na Caixa Cultural, em Brasília.