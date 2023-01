O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça-feira, 31, em São Paulo, da reunião do conselho da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O encontro ocorrerá entre 9h e 11h e Haddad será recebido pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney, e pelo presidente do conselho diretor da entidade, Octavio de Lazari, que também é presidente do Bradesco.

Também participam da reunião a ministra do Planejamento, Simone Tebet; a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck; o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante; e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo.

Entre 15h e 16h, Haddad se reunirá, em Brasília, com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e com o governador de Alagoas, Paulo Dantas.