O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou na manhã desta terça-feira, 31, para a reunião com o Conselho da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo. Além de Haddad, participam do encontro a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Entre os presentes, estão o presidente do Conselho da Febraban, Octavio de Lazari Júnior, o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, o presidente do Conselho do BTG Pactual, André Esteves, o CEO do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, o co-presidente Itaú Unibanco, Pedro Moreira Salles e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, além do CFO do BB Ricardo Forni, o CEO do Santander Brasil, Mario Leão, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco e o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, diretor do banco Safra.

Após o encontro, o ministro da Fazenda retorna a Brasília, onde participa, às 15 horas, de reunião com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB).