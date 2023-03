O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que tem muita confiança na interlocução que estabeleceu com o Congresso Nacional.

Segundo ele, a capacidade de negociação do governo é grande. O ministro ainda disse que as críticas feitas pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, às desonerações são naturais. As declarações foram feitas em entrevista à CNN Brasil.

“Tenho recebido líderes de todos os partidos, até da oposição. Tento esclarecer propósitos das medidas propostas pelo governo. Defendo a prerrogativa de a Gleisi dizer o que pensa. Quando saiu tweet de Gleisi, liguei para ela, conversamos longamente”, disse.

Haddad ainda declarou que não vê o PT como inimigo e que tem uma relação de décadas com dirigentes do partido, como o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

O ministro ainda declarou que as críticas internas são naturais, assim como as feitas pelo mercado, que em certos momentos aplaude, em outros critica.