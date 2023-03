O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no fim da manhã desta quarta-feira, 29, o Ministério da Fazenda a caminho do Palácio do Alvorada, onde despacha o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é de que ocorra a reunião para bater o martelo sobre o novo arcabouço fiscal.

Questionado se haverá uma conclusão sobre a nova âncora ainda nesta quarta, Haddad respondeu que “se Deus quiser” terá um desfecho nesta mesma data.

A reunião, que não foi incluída na agenda oficial, estava prevista para ocorrer às 10 horas da manhã, mas foi postergada.

Na terça, Haddad confirmou que haveria este encontro com Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. De acordo com ele, a nova âncora será divulgada ainda nesta semana.