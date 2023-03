Entrou na manhã desta segunda-feira, 20, na agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma reunião às 18 horas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto. Mais cedo, Haddad havia cancelado três encontros marcados na agenda desta segunda-feira

O ministro também declarou no período da manhã que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que ele faça reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de líderes do governo e economistas de fora do mercado, antes de apresentar oficialmente a proposta de novo arcabouço fiscal do País.

Segundo o ministro, essas reuniões preparatórias devem acontecer entre hoje e amanhã.

Embora houvesse a expectativa de reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO) nesta segunda-feira, a Casa Civil ainda não marcou o encontro, que deve ocorrer apenas amanhã. Na quarta-feira, o novo governo publica seu primeiro Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.