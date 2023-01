Os jogos de azar têm alcançado novos públicos pelo mundo. No Brasil, a situação não é diferente. Os sites de apostas esportivas estão dominando este mercado de games online. De acordo com um levantamento realizado pelo BNL Data, um informativo sobre loterias, bingos, slots, cassinos, jockey, apostas, poker e sorteios, o setor mira um faturamento de R$ 12 bilhões, em 2023. Este valor seria um aumento de 71% de lucro, quando comparado com os dados de 2020 – em que esse ramo arrecadou R$ 7 bilhões.

Apesar de esse mercado estar em um crescimento exponencial nos últimos anos, os jogos de azar ainda são uma espécie de tabu no Brasil. A história das apostas no país é bem extensa e cheia de alterações. Hoje em dia, esses games são proibidos em território nacional. Contudo, nem sempre foi assim. As diversas modalidades já foram permitidas em alguns momentos e banidas em outros.

História dos jogos no Brasil

Durante o Império, os centros de apostas já estavam presentes no Brasil. Entretanto, somente em 1920 que essas atividades foram liberadas em instâncias de turismo, no país. O então presidente Epitácio Pessoa permitiu a construção desses ambientes de jogos em locais voltados para lazer.

Contudo, um curto período de tempo depois, as modalidades voltaram a ser proibidas. Só em 1930, que foram retomadas as obras desses estabelecimentos. Assim, surge o Cassino da Urca, localizado no Rio de Janeiro, um lugar luxuoso que receberia diversas celebridades nacionais e internacionais.

Alguns anos mais tarde, em 30 de abril de 1946, o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra assinou um decreto que baniu novamente os cassinos do país – fechando cerca de 70 estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Durante muitos anos, os jogos de azar permaneceram totalmente proibidos em território nacional.

Porém, em 1993, foi criada a Lei Zico. Esta regra foi desenvolvida como uma forma de regulamentar os esportes no país. Uma das modalidades que acabou englobada nesta norma é o bingo. Com a aprovação desta lei, esses jogos foram legalizados no Brasil como uma forma de recolher impostos e estimular ainda mais os desportos.

Mas essa liberação não durou muito tempo. Onze anos depois, em 2004, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou o fechamento e a proibição das casas de bingos. Isto se deu por questões de corrupção que estavam atreladas a esses estabelecimentos.

Jogos de azar permitidos

Hoje em dia, poucos são os jogos de azar liberados no Brasil. Uma das modalidades permitidas é a loteria. Criada no século XX, a Caixa Econômica Federal é responsável por prêmios como a Loteca e a Mega-Sena, desde 1962.

Outra possibilidade que é autorizada no país são as apostas ligadas a eventos em Jóquei Clubes. Nessas competições de cavalos, os espectadores estão liberados a dar palpites. Já as apostas esportivas e os jogos de azar online seguem em uma espécie de área cinza.

Em 2022, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil – o PL 442/1991. Isso já é um grande avanço para as apostas no país. Contudo, ainda é necessário ser votado pelo Senado para essas modalidades serem permitidas no território nacional.

Com esse projeto, busca-se legalizar e regulamentar boa parte dos jogos de azar, incluindo os cassinos presenciais e o jogo do bicho. As apostas online ainda permanecem incertas. No momento, os clientes podem aproveitar esses ambientes na internet para jogar sem grandes preocupações. Pela falta de regulamentação, essas atividades da web não estão totalmente proibidas.

É possível jogar em cassinos online que tenham sede fora do Brasil. Além disso, os jogadores podem realizar apostas esportivas se forem de probabilidade fixa. Essa modalidade está dentro da lei porque, no momento em que a pessoa faz a aposta, o faturamento já é conhecido – caso esta ganhe.

Sites de apostas do Brasil

Como os cassinos online ainda não estão totalmente liberados em território nacional, é importante que os jogadores busquem pelos aplicativos que possuam sede fora do país. Como houve um crescimento considerável desse segmento, segundo o BNL Data, existem diversas plataformas disponíveis no mercado. Sendo assim, uma delas deve abranger todas as necessidades de cada jogador.

Por existirem tantos ambientes virtuais desses games, é necessário que os novos e antigos apostadores façam uma pesquisa antes de escolher onde jogar. Para ajudar nesta busca, especialistas listaram os melhores sites de apostas para brasileiro. Neste compilado, é possível encontrar cassinos que oferecem uma variedade extensa de jogos, diversas opções de pagamentos, atendimento ao cliente 24 horas e em português, além de outros benefícios especiais como bônus e sorteios.

Além de conhecer essas sugestões de profissionais e conhecedores do ramo, é interessante que as pessoas que desejam entrar para esse meio saibam sobre a segurança nesse ambiente virtual. Ao acessar um cassino pela internet e realizar apostas, os jogadores, muitas vezes, disponibilizam dados pessoais importantes para essas plataformas.

Portanto, é fundamental que os usuários busquem informações sobre a segurança desses sistemas. Escolher um bom cassino online para apostar requer tempo e muita pesquisa, mas é essencial que os jogadores tenham certeza de que aquele lugar em que estão investindo seu dinheiro é seguro e confiável.

Também é essencial que os apostadores, principalmente os iniciantes, estudem sobre a modalidade. Para quem não sabe nada sobre esse mercado, aprender a apostar agora é possível. Existem diversos blogs, canais no Youtube e livros de especialistas no assunto que podem auxiliar nesse aprendizado.

Outra opção muito boa para novos jogadores é procurar cassinos e sites que possuam modalidades gratuitas. Dessa maneira, os usuários conseguem descobrir mais sobre cada jogo na prática, sem gastar dinheiro. Com isso, depois de estar mais confiante, a pessoa pode iniciar a investir uma grana nas apostas e nos games.

Conclusão

A história dos jogos de azar no Brasil é longa e ainda deve demorar um tempo para tudo se resolver. Agora que já sabe um pouco mais de toda a questão, é só escolher entre os esportes e caça-níqueis, selecionando um dos sites de apostas que bombam na internet. Depois de fazer a escolha de uma plataforma segura e confiável, é só colocar os aprendizados em prática e jogar muito;