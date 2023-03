Arquivo MTur

As atividades do setor de Turismo foram as principais responsáveis pelo crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022. Foi o que constatou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através de dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta quinta-feira (02.03). De acordo com o órgão, os segmentos que englobam os serviços de bares e restaurantes, meios de hospedagens e de alugueis de carros, por exemplo, se destacaram no período.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, destaca que o dado só confirma o grande potencial que o setor tem em ampliar a economia do país. “Esse impacto ainda está aquém do potencial do Turismo no país, por isso, atuaremos, junto com o presidente Lula, para incentivar a qualificação e empreendedorismo no turismo, estruturar nossos destinos e, assim gerar cada vez mais emprego e renda. Temos muito o que crescer e estamos compromissados nesse propósito!” , disse Daniela Carneiro.

De acordo com os dados divulgados, os setores de transporte, armazenagem e correio – grupo que contém atividades ligadas o Turismo, cresceram 8,4% no ano. Além deste, o que compreende outras atividades de serviços, onde estão incluídos os bares e restaurantes, por exemplo, apresentaram alta de 11,1%. A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada também pelo IBGE, aponta um crescimento de cerca de 24% das atividades turísticas no ano de 2022.

“Foi uma continuação da retomada da demanda pelos serviços após a pandemia de COVID-19. Em outros serviços, podemos destacar setores ligados ao turismo, como serviços de alimentação, serviços de alojamento e aluguel de carros”, esclareceu a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) apontou que o turismo brasileiro faturou no ano passado R$ 208 bilhões.

100 DIAS DE GOVERNO – Em fevereiro, a ministra Daniela Carneiro lançou um plano com ações estratégicas para desenvolver o Turismo no país que conta com 5 eixos de atuação: Diálogo; Sustentabilidade e mudanças climáticas; Carnaval; Estruturação de destinos e redução do preço das passagens aéreas para democratizar o acesso da população à aviação no país.

