O Ministério do Planejamento e Orçamento informou nesta quarta-feira, 1º de março, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerrou na terça-feira, 28, à noite, a coleta de dados do Censo Demográfico 2022. O instituto, que é subordinado ao ministério, fará apenas mais uma operação pontual na Terra Indígena Yanomami, no próximo dia 6. A partir desta quarta-feira, o órgão estatístico dará início à etapa de apuração dos dados. Os primeiros resultados serão divulgados no fim do mês de abril.

A coleta foi encerrada com cerca de 92% da população brasileira recenseada, 189,4 milhões de pessoas. A população brasileira foi estimada pelo IBGE em 207,8 milhões de pessoas em 2022, na prévia informada ao Tribunal de Contas da União (TCU).

O resultado foi melhor em Estados como Santa Catarina, Piauí e Paraíba, onde mais de 96% dos moradores foram recenseados. A nota não informa quais Estados tiveram menor cobertura na coleta.

“Na etapa de apuração, que se iniciará hoje, os supervisores técnicos do IBGE podem determinar retornos – pontuais – ao campo. Isto é, determinados bairros em algumas cidades podem passar por ações específicas de recenseamento, para fins de conferência dos dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão, de fato, desocupados”, informou o ministério, em nota divulgada à imprensa.

No texto, o presidente interino do instituto, Cimar Azeredo, menciona que o IBGE criou um comitê de fechamento do Censo, que inclui oito demógrafos contratados exclusivamente para atuarem na etapa de apuração em conjunto com os demógrafos do próprio órgão.

A coleta do Censo, iniciada em 1º de agosto de 2022, se estenderia inicialmente até o fim de outubro do ano passado. Após uma série de dificuldades para contratação, pagamento e manutenção de recenseadores atuando no trabalho de campo, o prazo foi prorrogado sucessivamente. A coleta tem como data de referência as condições em que vivia a população brasileira no dia 31 de julho de 2022.

“Desde o censo de 1960 que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza revisões técnicas sobre os dados coletados junto a população. O mesmo procedimento, agora atualizado com as novas tecnologias de informação e análise de dados, começará a partir de agora”, o Ministério do Planejamento em nota.

Yanomami

A operação de recenseamento dos moradores da Terra Indígena Yanomami será iniciada no dia 6 de março. Dependendo das condições climáticas no território, que passa pelos Estados de Roraima e Amazonas, a previsão é que essa ação seja concluída entre 20 e 30 dias. Os recenseadores já coletaram dados de 50% dos moradores do território Yanomami, mas a operação mira concluir o recenseamento da outra metade, “que vive em áreas de acesso especialmente complexo”.

“Para viabilizar a operação, a ministra Simone Tebet liderou uma frente interministerial de apoio que envolveu o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o ministro da Defesa, José Múcio, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara”, informou o ministério.

O IBGE estima que a ação reúna 38 pessoas – entre recenseadores e supervisores do IBGE, além de técnicos militares e policiais de apoio -, que terão à disposição helicópteros da Polícia Rodoviária Federal (PRF).