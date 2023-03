Reprodução/PMP

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está mobilizado neste sábado (18), domingo (19) e também na segunda-feira (20) para coleta de informações do Censo. A operação visa entrevistar aquelas pessoas que durante a semana estiveram ausentes, além de retornar nas recusas. É de extrema importância que a população atenda os recenseadores, pois é a partir do Censo que que o Poder Público recebe informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas.

O Censo Demográfico do IBGE está em campo desde agosto de 2022, e constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do País, incluindo Piraquara. A ação se concentrará nos bairros Guarituba, Jardim Santa Mônica, Jardim Primavera e também em condomínios no Recanto das Águas entre outras localidades.