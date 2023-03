José Fernando Ogura/AEN – Em maio

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS) sobre produtos vai subir a partir desta segunda-feira, 13 de março no Paraná. A alíquota vai passar de 18% para 19%.

O aumento foi proposto no ano passado pelo governo do Paraná e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O imposto é a principal fonte de arrecadação do estado.

Como argumento para o aumento, a Secretaria de Estado da Fazenda esclarece que o Paraná deixou de receber mais de R$ 3 bilhões de agosto a dezembro de 2022 com a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Isso por conta da desoneração fiscal forçada pelo governo Jair Bolsonaro durante a campanha para a reeleição.

O governo explica que a medida tem o objetivo de compensar parte dessa perda de arrecadação. Na lista de produtos com aumento no ICMS estão alimentos (exceto os da cesta básica); bebidas alcoólicas e não alcoólicas; itens de vestuário; eletroeletrônicos e medicamentos.

A secretaria prevê que o aumento do imposto vai colocar no caixa do governo R$ 800 milhões por ano.